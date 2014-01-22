再送-光世証 ：14年3月期9カ月単体、当期利益7.36億円、前年比630.1 %増

(前期の決算期間を追加しました) ［東京 22日 ロイター］ 2014年3月期9カ月決算 (2013年4月1日-2013年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期9カ月 13年3月期9カ月 14年3月期予想 営業収益（百万円） 1,748 589 (+196.5 %) (+39.2 %) 営業収益（百万円） 1,745 582 (+199.5 %) (+42.7 %) 営業利益（百万円） 1,019 △193 経常利益（百万円） 1,244 △38 当期利益（百万円） 736 100 (+630.1 %) １株利益 （円） 7.82 1.07 希薄後ＥＰＳ（円） 7.82 １株年間配当（円） 5.00 １株Q4配当 （円） 5.00