訂正-（発表者側の申し出）タツモ ：連結、13年12月当期赤字幅縮小9.71億円、14年12月期予想1.51億円の黒字

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 10日 ロイター］ 2013年12月期(2013年1月1日-2013年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年12月期実績 12年12月期実績 14年12月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 6,959 5,838 9,719 3,070 (+19.2 %) (-42.6 %) (+39.7 %) (+12.0 ) 営業利益（百万円） △1,140 △1,137 139 △380 経常利益（百万円） △1,038 △1,062 174 △325 当期利益（百万円） △971 △1,183 151 △328 １株利益 （円） △285.85 △348.11 44.69 △96.77 １株年間配当（円） 0.00 0.00 5.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00 5.00 ＊ 10日発表分。