再送-丸八証券 ：15年3月期中間単体、当期利益4.35億円、前年比32.0 %減

(表の中の２番目の営業収益を純営業収益に修正しました) ［東京 31日 ロイター］ 2015年3月期中間決算 (2014年4月1日-2014年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 15年3月期中間 14年3月期中間 15年3月期予想 営業収益（百万円） 1,802 2,113 (-14.7 %) (+55.4 %) 純営業収益（百万円） 1,786 2,102 (-15.0 %) (+55.1 %) 営業利益（百万円） 452 706 (-35.9 %) (+228.3 %) 経常利益（百万円） 457 704 (-35.1 %) (+238.9 %) 当期利益（百万円） 435 640 (-32.0 %) (+234.4 %) １株利益 （円） 10.77 16.19 希薄後ＥＰＳ（円） 15.86 １株年間配当（円） 6.00 １株Q4配当 （円） 6.00