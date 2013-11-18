訂正-（発表者側の申し出）レカム ：連結、13年9月当期赤字転落1.88億円、14年9月期予想7000万円の黒字

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 18日 ロイター］ 2013年9月期(2012年10月1日-2013年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年9月期実績 12年9月期実績 14年9月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 4,056 4,423 4,000 1,950 (-8.3 %) (-28.3 %) (-1.4 %) (-6.5 %) 営業利益（百万円） △29 24 100 30 経常利益（百万円） △56 14 90 20 当期利益（百万円） △188 25 70 10 １株利益 （円） △833.76 116.17 163.17 23.48 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00