再送-やまねメディカル ：14年3月期9カ月単体、当期34.6 %増8200万円、14年3月期予想85.8 %増8500万円

(営業収入を追加して再送します) ［東京 3日 ロイター］ 2014年3月期9カ月決算 (2013年4月1日-2013年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期9カ月 13年3月期9カ月 14年3月期予想 営業収入（百万円） 4,000 4,145 5,500 (-3.5 %) (-0.6 %) (+2.6 %) 営業利益（百万円） 194 106 175 (+82.7 %) (-63.9 %) (+63.5 %) 経常利益（百万円） 173 109 150 (+58.2 %) (-69.7 %) (+45.2 %) 当期利益（百万円） 82 61 85 (+34.6 %) (-68.2 %) (+85.8 %) １株利益 （円） 7.55 5.61 7.76 １株年間配当（円） 300.00 3.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 300.00 3.00 *3日発表分。