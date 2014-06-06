訂正-（発表者側の申し出）プリンシバル ：連結、14年3月当期赤字幅縮小3.95億円、15年3月期予想3600万円の赤字

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 5日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 776 1,743 2,053 (-55.4 %) (-8.7 %) (+164.4 %) 営業利益（百万円） △368 △645 △31 経常利益（百万円） △385 △530 △34 当期利益（百万円） △395 △436 △36 １株利益 （円） △10.17 △21.13 △0.78 １株年間配当（円） 0.00 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） 0.00 0.00 0.00 * 5日発表分。