再送-アステラス薬 ：15年3月期中間連結(IFRS)、当期利益699.84億円、前年比53.6 %増

(15年3月期予想の営業利益、当期利益、ＥＰＳは、それぞれコア営業利益、コア当期利益、コアＥＰＳ当 期利益を意味します。また、コア当期利益の数字を追加して再送します。) ［東京 31日 ロイター］ 2015年3月期中間決算 (2014年4月1日-2014年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 15年3月期中間 14年3月期中間 15年3月期予想 売上高 （百万円） 594,453 544,079 1,210,000 (+9.3 %) (+6.1 %) 営業利益（百万円） 103,187 63,761 210,000 (+61.8 %) (+12.7 %) 税引き前利益（百万円） 102,671 65,182 (+57.5 %) 当期利益（百万円） 69,984 45,557 154,000 (+53.6 %) (+16.0 %) 基本的なＥＰＳ（円） 31.61 20.19 69.65 希薄後ＥＰＳ（円） 31.56 20.16 １株年間配当（円） 135.00 30.00 １株Q2配当 （円） 14.00 65.00 １株Q4配当 （円） 70.00 16.00