再送-いちよし ：連結、14年3月当期利益82.68億円、前年比143.7 %増

(14年3月期実績の営業収益を追加して再送します) ［東京 28日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期予想 中間期予想 営業収益（百万円） 25,241 18,283 (+38.1 %) (+26.9 %) 純営業収益（百万円） 25,191 18,228 (+38.2 %) (+27.1 %) 営業利益（百万円） 8,826 3,631 (+143.1 %) 経常利益（百万円） 8,977 3,743 (+139.8 %) 当期利益（百万円） 8,268 3,392 (+143.7 %) １株利益 （円） 190.04 78.26 希薄後ＥＰＳ（円） 188.40 78.15 １株年間配当（円） 72.00 32.00 １株Q2配当 （円） 45.00 10.00 １株Q4配当 （円） 27.00 22.00