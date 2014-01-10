再送-メディア５ ：14年5月期中間連結、当期損失200万円、14年5月期予想1800万円の黒字

(ヘッドラインに必要な語句を補いました) ［東京 10日 ロイター］ 2014年5月期中間決算 (2013年6月1日-2013年11月30日) 注) カッコ内は前年比 、△は赤字 14年5月期中間 13年5月期中間 14年5月期予想 売上高 （百万円） 513 462 1,002 (+11.0 %) (+4.7 %) (+4.2 %) 営業利益（百万円） 0 1 21 (-87.3 %) (-0.3 %) 経常利益（百万円） 0 0 21 (-0.2 %) 当期利益（百万円） △2 0 18 (+4.8 %) １株利益 （円） △3.22 △0.40 21.24 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00