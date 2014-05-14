再送-内外テック ：単体、14年3月当期黒字転換2.72億円、15年3月期予想30.6 %減1.89億円

(配当予想を追加して再送します) ［東京 14日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 14,941 10,751 15,044 7,631 (+39.0 %) (-29.5 %) (+0.7 %) (+17.5 %) 営業利益（百万円） 294 △110 経常利益（百万円） 258 △136 209 102 (-19.0 %) 当期利益（百万円） 272 △393 189 92 (-30.6 %) １株利益 （円） 56.00 △80.82 38.85 18.91 １株年間配当（円） 3.00 0.00 3.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 3.00 0.00 3.00