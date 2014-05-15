訂正-ＴＰＲ ：単体、14年3月当期利益52.97億円、前年比31.3 %増

(決算項目のなかの営業収益を、営業利益に訂正します) ［東京 15日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 41,975 40,005 (+4.9 %) (-0.5 %) 営業利益（百万円） 5,411 3,297 (+64.1 %) (-14.5 %) 経常利益（百万円） 8,633 5,617 (+53.7 %) (+5.3 %) 当期利益（百万円） 5,297 4,035 (+31.3 %) (+13.8 %) １株利益 （円） 150.53 114.97 希薄後ＥＰＳ（円） 150.29 114.83 １株年間配当（円） 26.00 24.00 32.00 １株Q2配当 （円） 13.00 12.00 15.00 １株Q4配当 （円） 13.00 12.00 17.00