再送-構造計画研究所 ：14年6月期第1四半期単体、当期損失1.09億円、赤字幅縮小

(業績予想のうち、配当予想を追加して再送します) ［東京 13日 ロイター］ 2014年6月期第1四半期決算 (2013年7月1日-2013年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年6月期第1四半期 13年6月期第1四半期 14年6月期予想 売上高 （百万円） 1,642 1,195 (+37.5 %) (+24.7 %) 営業利益（百万円） △153 △381 経常利益（百万円） △164 △396 当期利益（百万円） △109 △239 １株利益 （円） △19.73 △41.76 １株年間配当（円） 20.00 20.00 - 30.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 20.00 20.00 - 30.00