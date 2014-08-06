再送-ショーエイコーポ ：15年3月期第1四半期連結、当期損失5600万円、15年3月期予想2.03億円の黒字

(ヘッドラインに必要な語句を補いました) ［東京 6日 ロイター］ 2015年3月期第1四半期決算 (2014年4月1日-2014年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 15年3月期第1四半期 14年3月期第1四半期 15年3月期予想 売上高 （百万円） 3,402 3,328 16,377 (+2.2 %) (+20.1 %) 営業利益（百万円） △53 △15 395 (+725.0 %) 経常利益（百万円） △65 8 348 (+363.9 %) 当期利益（百万円） △56 0 203 (+560.5 %) １株利益 （円） △8.83 △0.04 31.51 １株年間配当（円） 7.50 7.50 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 7.50 7.50