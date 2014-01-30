再送-水戸証 ：14年3月期9カ月単体、当期利益36.36億円、前年比466.4 %増

(決算テーブルを手直しして再送します) ［東京 30日 ロイター］ 2014年3月期9カ月決算 (2013年4月1日-2013年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期9カ月 13年3月期9カ月 14年3月期予想 営業収益（百万円） 12,433 8,424 (+47.6 %) (+14.1 %) 純営業収益（百万円） 12,386 8,358 (+48.2 %) (+14.4 %) 営業利益（百万円） 3,403 297 経常利益（百万円） 3,790 603 (+528.5 %) 当期利益（百万円） 3,636 641 (+466.4 %) １株利益 （円） 49.05 8.66 １株年間配当（円） 12.00 １株Q2配当 （円） 7.00 0.00 １株Q4配当 （円） 12.00