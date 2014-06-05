訂正-（発表者側の申し出）田中商事 ：連結、14年3月当期98.8 %増5.25億円、15年3月期予想49.3 %増7.85億円

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 5日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 26,743 23,435 30,650 (+14.1 %) (+11.1 %) (+14.6 %) 営業利益（百万円） 969 619 1,584 (+56.6 %) (+14.5 %) (+63.4 %) 経常利益（百万円） 959 604 1,570 (+58.7 %) (+15.7 %) (+63.7 %) 当期利益（百万円） 525 264 785 (+98.8 %) (+104.9 %) (+49.3 %) １株利益 （円） 59.71 30.04 89.14 １株年間配当（円） 20.00 20.00 １株Q2配当 （円） 10.00 10.00 １株Q4配当 （円） 10.00 10.00