再送-ガイアクス ：14年12月期中間連結、当期損失2100万円、赤字幅拡大

(業績予想を追加して再送します) ［東京 8日 ロイター］ 2014年12月期中間決算 (2014年1月1日-2014年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年12月期中間 13年12月期中間 14年12月期予想 売上高 （百万円） 2,017 1,882 4,100 (+7.2 %) (-2.7 %) (+4.0 %) 営業利益（百万円） △47 △12 30 - 130 経常利益（百万円） △14 △7 20 - 120 当期利益（百万円） △21 △11 0 - 100 １株利益 （円） △4.63 △3.78 0.00 - 21.48 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00 * 8日発表分。