訂正-（発表者側の申し出）リソー教育 ：14年2月期第1四半期連結、当期赤字幅拡大9.1億円、14年2月期予想792.0 %増19.8億円の黒字

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 14日 ロイター］ 2014年2月期第1四半期決算 (2013年3月1日-2013年5月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年2月期第1四半期 13年2月期第1四半期 14年2月期予想 売上高 （百万円） 3,554 3,623 24,585 (-1.9 %) (+14.0 %) (+23.8 %) 営業利益（百万円） △1,177 △697 3,860 (+360.2 %) 経常利益（百万円） △1,182 △701 3,810 (+371.5 %) 当期利益（百万円） △910 △547 1,980 (+792.0 %) １株利益 （円） △227.13 △154.46 44.59 １株年間配当（円） 330.00 １株Q2配当 （円） 150.00 200.00 １株Q4配当 （円） 180.00 18.00 * 14日発表分。