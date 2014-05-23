訂正-（発表者側の申し出）大和自交 ：連結、14年3月当期黒字転換33.42億円、15年3月期予想94.0 %減2億円

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 23日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 17,728 17,233 17,700 8,700 (+2.9 %) (-1.2 %) (-0.2 %) (+1.2 %) 営業利益（百万円） 447 723 650 300 (-38.1 %) (-3.2 %) (+45.3 %) (+17.4 %) 経常利益（百万円） 15 349 350 150 (-95.5 %) (-26.2 %) (+914.0 %) 当期利益（百万円） 3,342 △437 200 80 (-94.0 %) １株利益 （円） 335.30 △43.89 20.07 8.03 １株年間配当（円） 3.00 3.00 3.00 １株Q2配当 （円） 1.50 1.50 1.50 １株Q4配当 （円） 1.50 1.50 1.50