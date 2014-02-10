訂正-（発表者側の申し出）富士石油 ：14年3月期9カ月連結、当期赤字幅縮小75.28億円、14年3月期予想49億円の赤字

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 7日 ロイター］ 2014年3月期9カ月決算 (2013年4月1日-2013年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期9カ月 13年3月期9カ月 14年3月期予想 売上高 （百万円） 510,326 577,219 703,000 (-11.5 %) (+12.9 %) (-9.9 %) 営業利益（百万円） △5,609 △3,276 △3,000 経常利益（百万円） △6,483 △2,936 △4,200 当期利益（百万円） △7,528 △12,270 △4,900 １株利益 （円） △97.50 △158.91 △63.46 １株年間配当（円） 6.00 6.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 6.00 6.00 *7日発表分。