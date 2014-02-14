再送-フルキャストＨＤ ：連結、13年12月当期利益4.8億円

(業績予想を追加して再送します) ［東京 14日 ロイター］ 2013年12月期(2013年1月1日-2013年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年12月期実績 12年12月期実績 14年12月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 17,462 36,896 営業利益（百万円） 338 1,779 705 - 851 159 - 220 (+108.7 - +151.7 %) 経常利益（百万円） 578 1,772 当期利益（百万円） 480 1,427 １株利益 （円） 12.48 37.08 １株年間配当（円） 14.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 １株Q3配当 （円） 0.00 １株Q4配当 （円） 14.00 0.00