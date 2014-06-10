訂正-（発表者側の申し出）サハダイヤモンド ：単体、14年3月当期損失15.07億円、赤字幅拡大

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 10日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 16 22 (-27.3 %) (+91.6 %) 営業利益（百万円） △150 △164 経常利益（百万円） △69 △665 当期利益（百万円） △1,507 △938 １株利益 （円） △4.53 △2.82 １株年間配当（円） 0.00 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00 0.00