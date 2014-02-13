訂正-（発表者側の申し出）ウィザス ：14年3月期9カ月連結、当期赤字転落3.39億円、14年3月期予想1.57億円の赤字

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 12日 ロイター］ 2014年3月期9カ月決算 (2013年4月1日-2013年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期9カ月 13年3月期9カ月 14年3月期予想 売上高 （百万円） 10,377 11,371 14,408 (-8.7 %) (+1.5 %) (-7.8 %) 営業利益（百万円） △81 139 204 (-55.5 %) (-26.6 %) 経常利益（百万円） △94 110 211 (-64.4 %) (-12.4 %) 当期利益（百万円） △339 5 △157 １株利益 （円） △33.75 0.58 △15.69 １株年間配当（円） 15.50 13.50 １株Q2配当 （円） 5.50 7.50 １株Q4配当 （円） 8.00 8.00 * 12日発表分。