訂正-（発表者側の申し出）有機薬 ：15年3月期第1四半期単体、当期赤字転落1900万円、15年3月期予想1.5億円の黒字

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 31日 ロイター］ 2015年3月期第1四半期決算 (2014年4月1日-2014年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 15年3月期第1四半期 14年3月期第1四半期 15年3月期予想 売上高 （百万円） 2,357 2,299 9,600 (+2.5 %) (+27.1 %) (+1.9 %) 営業利益（百万円） △63 114 300 (+29.9 %) 経常利益（百万円） △53 112 250 (-13.8 %) 当期利益（百万円） △19 269 150 (+64.5 %) (+180.3 %) １株利益 （円） △0.89 12.35 6.87 １株年間配当（円） 3.00 4.00 １株Q4配当 （円） 3.00 4.00 * 31日発表分。