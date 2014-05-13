訂正-（発表者側の申し出）ロジネットＪ ：14年3月期9カ月連結、当期32.4 %減3.59億円、14年3月期予想66.9 %減1.4億円

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 12日 ロイター］ 2014年3月期9カ月決算 (2013年4月1日-2013年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期9カ月 13年3月期9カ月 14年3月期予想 営業収益（百万円） 38,660 37,533 49,800 (+3.0 %) (+23.0 %) (+1.2 %) 営業利益（百万円） 522 755 560 (-30.8 %) (+14.6 %) (-22.0 %) 経常利益（百万円） 530 875 510 (-39.4 %) (+43.2 %) (-37.9 %) 当期利益（百万円） 359 531 140 (-32.4 %) (+197.2 %) (-66.9 %) １株利益 （円） 29.44 41.26 11.48 １株年間配当（円） 7.00 7.00 １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） 7.00 7.00 * 12日発表分。