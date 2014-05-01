再送-ＣＴＣ ：連結、14年3月当期利益140.96億円、前年比12.0 %減

(業績予想を追加して再送します) ［東京 1日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期予想 中間期予想 （日本基準） （日本基準） （ＩＦＲＳ基準）（ＩＦＲＳ基準） 売上高 （百万円） 349,454 322,475 365,000 (+8.4 %) (+8.3 %) 営業利益（百万円） 23,481 27,187 27,000 (-13.6 %) (+9.6 %) 経常利益または税引き前利益（百万円） 23,997 27,340 26,800 (-12.2 %) (+9.6 %) 当期利益または親会社の所有者に帰属する当期利益（百万円） 14,096 16,025 16,500 (-12.0 %) (+20.2 %) １株利益または基本的１株利益（円） 237.84 268.53 280.29 １株年間配当（円） 110.00 105.00 115.00 １株Q2配当 （円） 55.00 50.00 57.50 １株Q4配当 （円） 55.00 55.00 57.50