再送-伊藤忠 ：連結(SEC)、14年3月当期10.7 %増3102.67億円、15年3月期予想3.3 %減3000億円

(売上総利益予想を追加しました) ［東京 1日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期予想 中間期予想 （ＳＥＣ基準） （ＳＥＣ基準） （ＩＦＲＳ基準） 売上高または売上総利益（百万円） 14,566,820 12,551,557 1,110,000 (+16.1 %) (+5.4 %) (+7.9 %) 営業利益（百万円） 279,094 244,219 300,000 (+14.3 %) (-10.4 %) (+7.5 %) 税引き前利益（百万円） 373,808 311,112 438,000 (+20.2 %) (-8.8 %) (+17.2 %) 当社株主に帰属する当期利益（百万円） 310,267 280,297 300,000 (+10.7 %) (-6.7 %) (-3.3 %) １株利益または１株当社株主に帰属する当期利益（円） 196.31 177.35 189.81 １株年間配当（円） 46.00 40.00 46.00 １株Q2配当 （円） 21.00 20.00 23.00 １株Q4配当 （円） 25.00 20.00 23.00 ＊会計基準の変更により、15年3月期予想から従来の米国基準ではなくＩＦＲＳ基準に基づいて作成され ています。