再送-中外薬 ：連結(IFRS)、13年12月当期利益508.95億円、前年比10.5 %増

(業績予想を追加して再送します) ［東京 30日 ロイター］ 2013年12月期(2013年1月1日-2013年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年12月期実績 12年12月期実績 14年12月期予想 売上高 （百万円） 423,652 386,552 451,000 (+9.6 %) (+6.5 %) 営業収益（百万円） 78,738 74,663 71,000 (+5.5 %) (-11.2 %) 税引き前利益（百万円） 76,944 72,678 (+5.9 %) 当期利益（百万円） 50,895 46,052 (+10.5 %) 基本的なＥＰＳ（円） 93.47 84.62 82.62 希薄後ＥＰＳ（円） 93.35 84.58 (-12.7 %) １株年間配当（円） 45.00 40.00 45.00 １株Q2配当 （円） 22.00 20.00 22.00 １株Q3配当 （円） 23.00 １株Q4配当 （円） 23.00 20.00 23.00 ＊ 業績予想の項目は、営業利益はＣｏｒｅ営業利益、ＥＰＳはＣｏｒe ＥＰＳです。