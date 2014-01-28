再送-キヤノン電子 ：単体、13年12月当期利益77.94億円、前年比29.2 %増

(決算期間を手直して再送します) ［東京 28日 ロイター］ 2013年12月期(2013年1月1日-2013年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年12月期実績 12年12月期実績 14年12月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 86,409 92,217 (-6.3 %) (-4.3 %) 営業利益（百万円） 10,809 9,472 (+14.1 %) (-17.1 %) 経常利益（百万円） 11,185 10,681 (+4.7 %) (-8.1 %) 当期利益（百万円） 7,794 6,032 (+29.2 %) (-9.7 %) １株利益 （円） 187.38 143.38 １株年間配当（円） 60.00 60.00 １株Q2配当 （円） 30.00 30.00 １株Q4配当 （円） 30.00 30.00