再送-ＳＵＭＣＯ ：連結、14年12月当期利益162.89億円

(業績予想を追加して再送します) ［東京 12日 ロイター］ 2014年12月期(2014年1月1日-2014年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年12月期実績 13年12月期実績 15年12月期第1四半期予想 売上高 （百万円） 225,319 185,105 59,500 (+16.8 %) 営業利益（百万円） 25,642 17,801 8,000 (+58.0 %) 経常利益（百万円） 21,926 7,065 6,500 (+61.2 %) 当期利益（百万円） 16,289 715 4,000 (+42.4 %) １株利益 （円） 58.84 △1.22 14.44 希薄後ＥＰＳ（円） 53.18 １株年間配当（円） 4.00 1.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 4.00 1.00