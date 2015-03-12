再送-イーブック ：連結、15年1月当期利益1.83億円

(業績予想を追加して再送します) ［東京 12日 ロイター］ 2015年1月期(2014年2月1日-2015年1月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 15年1月期実績 14年1月期実績 16年1月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 5,129 6,000 - 7,000 (+17.0 - +36.5 %) 営業利益（百万円） 313 △200 - 100 経常利益（百万円） 316 △200 - 100 当期利益（百万円） 183 △128 - 80 １株利益 （円） 40.02 △27.85 - 17.41 希薄後ＥＰＳ（円） 38.83 １株年間配当（円） 0.00 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00 0.00