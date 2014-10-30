再送-オリックス ：15年3月期中間連結(SEC)、当期76.7 %増1421.06億円、15年3月期予想12.4 %増2100億円

(希薄後ＥＰＳを追加して再送します) ［東京 30日 ロイター］ 15年3月期中間決算 (2014年4月1日-2014年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 15年3月期中間 14年3月期中間 15年3月期予想 営業収益（百万円） 945,175 609,103 1,800,000 (+55.2 %) (+20.5 %) (+34.2 %) 営業利益（百万円） 136,175 106,987 (+27.3 %) (+39.2 %) 税引き前利益（百万円） 203,004 122,131 (+66.2 %) (+40.1 %) 当期利益（百万円） 142,106 80,408 210,000 (+76.7 %) (+34.4 %) (+12.4 %) １株利益 （円） 108.50 64.67 160.34 希薄後ＥＰＳ（円） 108.34 61.86 １株年間配当（円） 23.00 １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） 23.00