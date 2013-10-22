訂正-（発表者側の申し出）ＮＰＣ ：連結、13年8月当期赤字幅拡大22.82億円

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 22日 ロイター］ 2013年8月期(2012年9月1日-2013年8月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年8月期実績 12年8月期実績 14年8月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 4,530 9,446 17,443 (-52.0 %) (-43.0 %) (+285.0 %) 営業利益（百万円） △1,573 △945 419 経常利益（百万円） △1,169 △1,194 286 当期利益（百万円） △2,282 △1,806 38 １株利益 （円） △103.51 △90.79 1.73 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00