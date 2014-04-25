再送-ベクター ：単体、14年3月当期損失3.02億円、赤字幅縮小

(業績予想を追加して再送します) ［東京 25日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期第1四半期 営業収益（百万円） 2,143 2,480 380 (-13.6 %) (-31.8 %) (-29.8 %) 営業利益（百万円） △250 △281 △56 経常利益（百万円） △242 △228 △56 当期利益（百万円） △302 △423 △57 １株利益 （円） △21.95 △30.68 △4.13 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00