再送-ローランド ：14年3月期中間連結、当期利益8.03億円、黒字転換

(業績予想の1株利益及び当期利益を追加して再送します) ［東京 6日 ロイター］ 2014年3月期中間決算 (2013年4月1日-2013年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期中間 13年3月期中間 14年3月期予想 売上高 （百万円） 40,250 36,278 84,300 (+10.9 %) (-1.9 %) (+16.6 %) 営業利益（百万円） 3,103 203 5,800 (+1426.6 %) 経常利益（百万円） 3,105 △30 5,600 当期利益（百万円） 803 △223 △600 - △100 １株利益 （円） 33.80 △9.41 △25.23 - △4.20 １株年間配当（円） 12.50 15.00 １株Q2配当 （円） 7.50 7.50 １株Q4配当 （円） 5.00 7.50