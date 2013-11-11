再送-細火工 ：14年3月期中間単体、当期利益8200万円、前年比19.6 %増

(業績予想を追加して再送します) ［東京 11日 ロイター］ 2014年3月期中間決算 (2013年4月1日-2013年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期中間 13年3月期中間 14年3月期予想 売上高 （百万円） 717 528 1,366 - 1,669 (+35.7 %) (-15.1 %) 営業利益（百万円） 135 115 138 - 257 (+17.4 %) (+24.2 %) 経常利益（百万円） 134 111 131 - 244 (+20.8 %) (+26.6 %) 当期利益（百万円） 82 68 76 - 141 (+19.6 %) (+51.8 %) １株利益 （円） 20.48 17.13 19.04 - 35.35 １株年間配当（円） 5.00 5.00 １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） 5.00 5.00