再送-ローランド ：14年3月期9カ月連結、当期利益15.62億円、黒字転換

(業績予想に当期利益と１株利益を追加して再送します) ［東京 7日 ロイター］ 2014年3月期9カ月決算 (2013年4月1日-2013年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期9カ月 13年3月期9カ月 14年3月期予想 売上高 （百万円） 61,476 53,013 84,300 (+16.0 %) (-4.3 %) (+16.6 %) 営業利益（百万円） 5,342 △252 5,800 経常利益（百万円） 5,288 △465 5,600 当期利益（百万円） 1,562 △2,714 △600 - △100 １株利益 （円） 66.48 △114.13 △25.23 - △4.20 １株年間配当（円） 12.50 15.00 １株Q2配当 （円） 7.50 7.50 １株Q4配当 （円） 5.00 7.50 *7日発表分。