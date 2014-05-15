再送-ＡＳＪ ：連結、14年3月当期損失9500万円、赤字転落

(業績予想を追加して再送します) ［東京 15日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 1,365 1,332 1,400 - 1,550 (+2.5 %) (+0.6 %) (+2.6 - +13.6 %) 営業利益（百万円） 4 40 △50 - 0 (-89.8 %) (-43.4 %) 経常利益（百万円） 8 48 △50 - 0 (-83.1 %) (-34.8 %) 当期利益（百万円） △95 23 △50 - 0 (-47.3 %) １株利益 （円） △14.94 3.72 △7.87 - 0.00 １株年間配当（円） 2.00 200.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 2.00 200.00