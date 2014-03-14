訂正-（発表者側の申し出）アイレックス ：14年3月期中間連結、当期黒字転換700万円、14年3月期予想1億円の黒字

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 14日 ロイター］ 2014年3月期中間決算 (2013年4月1日-2013年9月30日) 注) カッコ内は前年比 、△は赤字 14年3月期中間 13年3月期中間 14年3月期予想 売上高 （百万円） 1,852 1,577 3,500 (+17.4 %) (-8.3 %) (+0.4 %) 営業利益（百万円） 29 △27 120 (+247.0 %) 経常利益（百万円） 32 △23 120 (+166.4 %) 当期利益（百万円） 7 △78 100 １株利益 （円） 0.26 △2.67 3.40 希薄後ＥＰＳ（円） 0.15 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00