訂正-（発表者側の申し出）センコン ：15年3月期第1四半期連結、当期黒字転換3200万円、15年3月期予想28.3 %増1.5億円

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(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 12日 ロイター］ 2015年3月期第1四半期決算 (2014年4月1日-2014年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 15年3月期第1四半期 14年3月期第1四半期 15年3月期予想 営業収益（百万円） 3,431 2,941 15,100 (+16.7 %) (-14.0 %) (+5.6 %) 営業利益（百万円） 53 △32 280 (+13.4 %) 経常利益（百万円） 87 △9 330 (+34.8 %) 当期利益（百万円） 32 △6 150 (+28.3 %) １株利益 （円） 6.82 △1.27 31.67 希薄後ＥＰＳ（円） 6.79 １株年間配当（円） 12.50 12.50 １株Q2配当 （円） 5.00 5.00 １株Q4配当 （円） 7.50 7.50
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