訂正-（会社側の訂正）近畿車 ：15年3月期中間連結、当期赤字幅拡大15.15億円、15年3月期予想32億円の赤字

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(会社側が訂正を発表しました) ［東京 15日 ロイター］ 2015年3月期中間決算 (2014年4月1日-2014年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 15年3月期中間 14年3月期中間 15年3月期予想 売上高 （百万円） 7,561 4,215 24,000 (+79.4 %) (-68.7 %) (+81.6 %) 営業利益（百万円） △1,517 △1,780 △3,600 経常利益（百万円） △1,460 △1,728 △3,400 当期利益（百万円） △1,515 △1,088 △3,200 １株利益 （円） △22.02 △15.81 △46.48 １株年間配当（円） 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00
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