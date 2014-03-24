訂正-（発表者側の申し出）ＧＮＩ ：単体、13年12月当期損失2.42億円、赤字幅拡大

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 24日 ロイター］ 2013年12月期(2013年1月1日-2013年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年12月期実績 12年12月期実績 14年12月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 32 23 (+34.1 %) (-6.0 %) 営業利益（百万円） △194 △163 経常利益（百万円） △195 △166 当期利益（百万円） △242 △229 １株利益 （円） △2.37 △2.30 １株年間配当（円） 0.00 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00 0.00