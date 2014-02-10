再送-アンジェス ：連結、13年12月当期損失14.09億円、赤字幅縮小

(業績予想を追加して再送します) ［東京 7日 ロイター］ 2013年12月期(2013年1月1日-2013年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年12月期実績 12年12月期実績 14年12月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 491 444 750 - 850 (+10.5 %) (+82.6 %) 営業利益（百万円） △1,363 △1,785 -2,600 - -2,400 経常利益（百万円） △1,383 △1,716 -2,600 - -2,400 当期利益（百万円） △1,409 △1,708 -2,600 - -2,400 １株利益 （円） △46.91 △67.67 -83.15 - -76.76 １株年間配当（円） 0.00 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00 0.00 *7日発表分。