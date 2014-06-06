訂正-（発表者側の申し出）ヤマザキ ：単体、14年3月当期利益1.7億円、前年比171.2 %増

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 6日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 3,013 2,619 (+15.0 %) (-0.6 %) 営業利益（百万円） 242 88 (+174.7 %) (-34.0 %) 経常利益（百万円） 223 84 (+165.2 %) (-25.5 %) 当期利益（百万円） 170 62 (+171.2 %) (-36.0 %) １株利益 （円） 39.19 14.45 希薄後ＥＰＳ（円） 38.60 14.38 １株年間配当（円） 0.00 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00 0.00