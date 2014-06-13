訂正-（発表者側の申し出）ＳＪＩ ：連結、14年3月当期赤字幅拡大61.49億円、15年3月期予想3億円の黒字

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 13日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 26,276 29,405 41,300 (-10.6 %) (+41.2 %) (+57.2 %) 営業利益（百万円） △805 2,097 3,100 (+84.2 %) 経常利益（百万円） △1,615 1,830 2,650 (-0.2 %) 当期利益（百万円） △6,149 △2,519 300 １株利益 （円） △74.47 △30.50 3.63 １株年間配当（円） 0.00 200.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 200.00