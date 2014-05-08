再送-三菱商事 ：連結(SEC)、14年3月当期23.5 %増4447.93億円、15年3月期予想4000億円

(会計基準を追加しました) ［東京 8日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期予想 中間期予想 （ＳＥＣ基準） （ＳＥＣ基準） （ＩＦＲＳ基準） 売上高 （百万円） 21,950,137 20,207,183 (+8.6 %) (+0.4 %) 営業利益（百万円） 198,467 133,875 (+48.2 %) (-50.6 %) 税引き前利益（百万円） 432,233 337,206 (+28.2 %) (-25.8 %) 当期利益（百万円） 444,793 360,028 400,000 (+23.5 %) (-20.4 %) １株利益 （円） 269.93 218.66 247.48 １株年間配当（円） 68.00 55.00 70.00 １株Q2配当 （円） 30.00 25.00 40.00 １株Q4配当 （円） 38.00 30.00 30.00