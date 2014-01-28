再送-アドバンテス ：14年3月期9カ月連結(SEC)、当期赤字幅拡大341.48億円、14年3月期予想359億円の赤字

(希薄後ＥＰＳを追加して再送します) ［東京 28日 ロイター］ 14年3月期9カ月決算 (2013年4月1日-2013年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期9カ月 13年3月期9カ月 14年3月期予想 売上高 （百万円） 79,251 97,186 110,000 (-18.5 %) (+2.1 %) (-17.2 %) 営業利益（百万円） △34,404 824 △36,000 税引き前利益（百万円） △34,321 108 △35,900 当期利益（百万円） △34,148 △1,917 △35,900 １株利益 （円） △196.12 △11.05 △206.19 希薄後ＥＰＳ（円） △196.12 △11.05 １株年間配当（円） 20.00 15.00 １株Q2配当 （円） 10.00 10.00 １株Q4配当 （円） 10.00 5.00