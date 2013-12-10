再送-（発表者側の申し出）川田ＴＥＣＨ ：連結、13年3月当期404.3 %増14.1億円、14年3月期予想64.6 %減5億円

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 10日 ロイター］ 2013年3月期(2012年4月1日-2013年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期実績 12年3月期実績 14年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 87,624 79,769 90,000 (+9.8 %) (-18.8 %) (+2.7 %) 営業利益（百万円） 2,038 660 1,000 (+208.9 %) (-70.5 %) (-51.0 %) 経常利益（百万円） 2,085 34 700 (-99.5 %) (-66.4 %) 当期利益（百万円） 1,410 279 500 (+404.3 %) (-91.2 %) (-64.6 %) １株利益 （円） 247.56 49.09 87.74 １株年間配当（円） 30.00 30.00 30.00 １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） 30.00 30.00 30.00