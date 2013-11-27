再送-（発表者側の申し出）アニコムＨＤ ：14年3月期中間連結、当期52.2 %減1.86億円、14年3月期予想30.8 %減4.43億円

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 27日 ロイター］ 2014年3月期中間決算 (2013年4月1日-2013年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期中間 13年3月期中間 14年3月期予想 経常収益（百万円） 8,849 7,939 18,216 (+11.5 %) (+21.8 %) (+12.5 %) 営業利益（百万円） 経常利益（百万円） 300 498 710 (-39.7 %) (-15.2 %) 当期利益（百万円） 186 390 443 (-52.2 %) (-30.8 %) １株利益 （円） 10.84 23.38 25.70 希薄後ＥＰＳ（円） 10.00 21.67 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00