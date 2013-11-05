再送-アクセルＭ ：連結、13年9月当期利益6900万円、前年比63.5 %減

(業績予想を追加して再送します) ［東京 5日 ロイター］ 2013年9月期(2012年10月1日-2013年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年9月期実績 12年9月期実績 14年9月期第1四半期予想 売上高 （百万円） 3,523 3,888 842 (-9.4 %) (-6.1 %) 営業利益（百万円） 69 226 △6 (-69.4 %) 経常利益（百万円） 79 228 △8 (-65.2 %) 当期利益（百万円） 69 190 △8 (-63.5 %) １株利益 （円） 15.89 42.64 △1.83 希薄後ＥＰＳ（円） 15.76 42.55 １株年間配当（円） 0.00 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00 0.00