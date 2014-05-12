訂正-（発表者側の申し出）リアルコム ：14年6月期中間連結、当期21.5 %増1.11億円、14年6月期予想289.7 %増4.52億円

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(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 9日 ロイター］ 2014年6月期中間決算 (2013年7月1日-2013年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年6月期中間 13年6月期中間 14年6月期予想 売上高 （百万円） 1,532 1,290 3,379 (+18.8 %) (+151.1 %) (+46.7 %) 営業利益（百万円） 152 139 525 (+10.0 %) (+521.9 %) (+156.1 %) 経常利益（百万円） 133 112 492 (+18.2 %) (+327.8 %) 当期利益（百万円） 111 91 452 (+21.5 %) (+289.7 %) １株利益 （円） 31.77 27.44 128.62 希薄後ＥＰＳ（円） 31.63 27.18 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00 * 9日発表分。
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